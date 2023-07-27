Россия и Сомали договорились об урегулировании долгов на 690 млн долларов
Россия и Сомали в рамках саммита «Россия — Африка» подписали документы, согласно которым Москва прощает африканской стране долги более чем на 690 млн долларов, сообщает РИА Новости.
Вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама заявил, что российская сторона простила две задолженности - на 7,5 млн долларов и более чем на 684 млн долларов. По его словам, оставшуюся часть Могадишо будет возвращать Москве по новому графику.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что долги африканских стран были «эфемерными и невозвратными». Он указал, что благодаря их списанию для российских компаний откроется пути для работы в Африке и отечественный бизнес сможет увеличивать товарооборот и зарабатывать, тем самым платить больше налогов, в том числе в бюджет России.
Ранее в Центробанке заявили, что уровень внешнего долга России по отношению к ВВП страны по итогам первого квартала 2023 года снизился до 15%, это минимальный уровень за всю историю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru