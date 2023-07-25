Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга
Госдолг в России минимален, поэтому есть возможности для его увеличения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, в таком случае нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы страны.
18 июля Минфин заявил о намерении увеличивать объем госдолга. Замглавы ведомства Ирина Окладникова отметила, что Минфин России будет увеличивать объем государственного долга, однако планирует остаться в пределах установленных 20% ВВП.
Как отметила замминистра, в целом уровень долга РФ составил 22,8 трлн рублей или 14,9% ВВП по итогу прошлого года, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru