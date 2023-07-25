Матвиенко заявила о возможности увеличения российского госдолга

Госдолг в России минимален, поэтому есть возможности для его увеличения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, в таком случае нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы страны.

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18 июля Минфин заявил о намерении увеличивать объем госдолга. Замглавы ведомства Ирина Окладникова отметила, что Минфин России будет увеличивать объем государственного долга, однако планирует остаться в пределах установленных 20% ВВП.

Как отметила замминистра, в целом уровень долга РФ составил 22,8 трлн рублей или 14,9% ВВП по итогу прошлого года, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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