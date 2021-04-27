В Сирии произошел вооруженный конфликт между арабами и курдами
В городе Камишлия провинции Хасеке в Сирии произошел конфликт между арабским и курдским населением, в город введена российская военная полиция. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Александра Карпова.
По данным Карпова, патрулирование города проводится в том числе силами российской армейской авиации. Карпов пояснил, что Россия намерена пресекать провокации и приложить усилия к скорейшему разрешению кризисной ситуации. По словам контр-адмирала, военные сумели добиться прекращения огня, который открыли представители арабского и курдского населения.
19 апреля российская боевая авиация в Сирии уничтожила около 200 террористов и их базу, находящуюся к северо-востоку от Пальмиры.
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