Россия и КНДР договорились об увеличении числа чартерных рейсов

На одиннадцатой российско-корейской межправительственной комиссии, проходившей в Пхеньяне, обсуждались вопросы сотрудничества в спорте, культуре, туризме и образовании. В частности, стороны договорились увеличить обмены в спортивной сфере, а также развивать культурное взаимодействие, включая организацию совместных мероприятий, обмен художественными выставками и кинофестивалями.

Также обсуждалось создание Центра открытого образования на русском языке в Пхеньяне на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. Российским партнером проекта станет Благовещенский государственный педагогический университет, передает «Радиоточка НСН».

