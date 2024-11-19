Россия и КНДР договорились об увеличении числа чартерных рейсов
Россия и Северная Корея достигли соглашения о расширении числа чартерных рейсов между странами, сообщили в Минприроды.
Новые рейсы будут запускаться не только с востока России, но и из крупных городов страны. В 2024 году туристический поток между странами составил более 5000 человек, и более 70% этого числа пришлось на авиасообщение.
На одиннадцатой российско-корейской межправительственной комиссии, проходившей в Пхеньяне, обсуждались вопросы сотрудничества в спорте, культуре, туризме и образовании. В частности, стороны договорились увеличить обмены в спортивной сфере, а также развивать культурное взаимодействие, включая организацию совместных мероприятий, обмен художественными выставками и кинофестивалями.
Также обсуждалось создание Центра открытого образования на русском языке в Пхеньяне на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. Российским партнером проекта станет Благовещенский государственный педагогический университет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru