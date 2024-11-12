КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ
12 ноября 202404:34
Северная Корея ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой, сообщает радиостанция «Голос Кореи».
Соответствующий указ был подписан 11 ноября председателем Государственных дел страны.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru