КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ

Северная Корея ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой, сообщает радиостанция «Голос Кореи».

Соответствующий указ был подписан 11 ноября председателем Государственных дел страны.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:КНДР

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