Россия и Китай выступили за укрепление ШОС

Россия и Китай выступили за всестороннее укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), говорится на официальном сайте Кремля.

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Отмечается, что действия Москвы и Пекина будут направлены на повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка в рамках устойчивой безопасности. По данным источника, они также должны быть основаны на международном праве.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заявили, что дружба двух государств не знает границ, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:ШОСКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
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