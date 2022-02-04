Россия и Китай выступили за укрепление ШОС

Отмечается, что действия Москвы и Пекина будут направлены на повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка в рамках устойчивой безопасности. По данным источника, они также должны быть основаны на международном праве.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заявили, что дружба двух государств не знает границ, сообщает Ura.ru.