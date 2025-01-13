Посол Джалали: Договор о сотрудничестве РФ с Ираном содержит 47 статей

Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве России и Ирана охватывает все сферы отношений двух стран. Об этом заявил посол республики в Москве Казем Джалали, передает Telegram-канал дипмиссии.

Как отметил дипломат, соглашение содержит вступительную часть и 47 статей.

«С подписанием и выполнением этого договора мы станем свидетелями повышения уровня сотрудничества между нашими странами во всех сферах», — подчеркнул Джалали.

Договор о партнерстве заменит соглашение об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества РФ и Ирана, которое было подписано в 2001 году.

По данным СМИ, церемония подписания документа состоится во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Поездка запланирована на 17 января, пишет 360.ru.

