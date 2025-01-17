Россия и Иран договорились сотрудничать в проведении совместных военных учений

Иран и Россия договорились тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений. Об этом сообщается в тексте Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.

Текст договора опубликован на сайте Кремля. В нем указывается, что стороны будут тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений на территории двух стран и за ее пределами по взаимному согласию, а также с учетом применимых общепризнанных норм международного права.

Кроме того, в тексте договора указывается, что если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощь агрессору, способствующую продолжению агрессии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ постоянно информирует иранские власти по ситуации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

