Россия и Эсватини подписали соглашение о безвизе для владельцев диппаспортов
Главы МИД РФ и Эсватини Сергей Лавров и Тхули Дладла подписали соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Об этом сообщает ТАСС.
Министр иностранных дел РФ во вторник находится в этом южно-африканском государстве с рабочим визитом. Помимо встречи с главой МИД страны, Лавров участвовал в переговорах с премьер-министром Клеопасом Дламини и главным секретарем, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини.
В начале декабря 2021 года замглавы МИД России Евгений Иванов заявлял, что Россия ведет работу по установлению безвизового режима с рядом стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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