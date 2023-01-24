Россия и Эсватини подписали соглашение о безвизе для владельцев диппаспортов

Министр иностранных дел РФ во вторник находится в этом южно-африканском государстве с рабочим визитом. Помимо встречи с главой МИД страны, Лавров участвовал в переговорах с премьер-министром Клеопасом Дламини и главным секретарем, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини.

В начале декабря 2021 года замглавы МИД России Евгений Иванов заявлял, что Россия ведет работу по установлению безвизового режима с рядом стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

