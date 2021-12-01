Россия и Бенин подготовят договор о военном сотрудничестве

Россия и Бенин подготовят договор о военном сотрудничестве, сообщил президент России Владимир Путин.

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Российско-бенинские отношения развиваются давно. СССР был одним из основных политических союзников Бенина на мировой арене. В 1986 году между двумя странами была подписана декларация о дружбе и сотрудничестве.

Ранее стало известно, что телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Турции Реджеп Тайпа Эрдогана могут состояться 3 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
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