Россия и Бенин подготовят договор о военном сотрудничестве

Российско-бенинские отношения развиваются давно. СССР был одним из основных политических союзников Бенина на мировой арене. В 1986 году между двумя странами была подписана декларация о дружбе и сотрудничестве.

Ранее стало известно, что телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Турции Реджеп Тайпа Эрдогана могут состояться 3 декабря.