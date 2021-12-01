Песков: рассуждения о признании ДНР и ЛНР нецелесообразны

В МИД обязали работающих три года сотрудников посольства США покинуть Россию ФБР может оперативно получать информацию от некоторых мессенджеров по запросу или ордеру Зеленский выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде Трижды побывавший на МКС Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов «Роскосмоса»