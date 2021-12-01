Песков: рассуждения о признании ДНР и ЛНР нецелесообразны

Рассуждения о возможном признании ДНР и ЛНР Москвой нецелесообразны. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, замедление выполнения Киевом условий Минских договоренностей приведет к дальнейшему усложнению ситуации в обеих самопровозглашенных республиках.

Ранее Песков опроверг причастность России к организации госпереворота на Украине.

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:ДонбассУкраинаРоссияКремльДмитрий Песков
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