Лукашенко: Через Белоруссию удара в спину по российским войскам не будет

«Что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что Москва и Минск создали оборонное пространство, фактически имеет общие вооруженные силы, также действует региональная группировка.

