Лукашенко: Через Белоруссию удара в спину по российским войскам не будет

Удара в спину по российским военным через Белоруссию не должно быть «и не будет». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с Государственным секретарем Совета Безопасности Александром Вольфовичем.

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет воевать только при нападении на нее

«Что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что Москва и Минск создали оборонное пространство, фактически имеет общие вооруженные силы, также действует региональная группировка.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоВооруженные Силы РФБелоруссия
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