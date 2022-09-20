Лукашенко: Через Белоруссию удара в спину по российским войскам не будет
Удара в спину по российским военным через Белоруссию не должно быть «и не будет». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с Государственным секретарем Совета Безопасности Александром Вольфовичем.
«Что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», — цитирует главу государства его пресс-служба.
Лукашенко отметил, что Москва и Минск создали оборонное пространство, фактически имеет общие вооруженные силы, также действует региональная группировка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru