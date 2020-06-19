Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз
Главы МИД России и Белоруссии подписали межправительственное соглашение между двумя странами о взаимном признании виз. Об этом сообщает ТАСС. Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, этот документ направлен на формирование единого миграционного пространства Белоруссии и России.
К слову, ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что страны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.
Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в его отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным «ничего не искрит». Как сообщает агентство «БелТА», об этом он заявил об этом в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лукашенко также напомнил, что он «только что разговаривал» с Путиным и у них состоялся открытый разговор.
«Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — добавил Лукашенко.
В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что искра нужна для зажигания – для того, чтобы двигаться вперед. Президент Белоруссии заявил, что именно так и рассматривает отношения двух стран.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
569 тыс.+7 972 / сут.
Умерли
7 841+181 / сут.
Выздоровели
324 тыс.+10 443 / сут.
- Глава ВОЗ предупредил о «новой опасной фазе» пандемии COVID-19
- Голикова: Более 50 регионов приступили к снятию коронавирусных ограничений
- Путин раскрыл место хранения подарков от внуков
- Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз
- Путин назвал потери России от пандемии COVID-19 минимальными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru