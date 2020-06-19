Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

Главы МИД России и Белоруссии подписали межправительственное соглашение между двумя странами о взаимном признании виз. Об этом сообщает ТАСС. Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, этот документ направлен на формирование единого миграционного пространства Белоруссии и России.

К слову, ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что страны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.

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Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в его отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным «ничего не искрит». Как сообщает агентство «БелТА», об этом он заявил об этом в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лукашенко также напомнил, что он «только что разговаривал» с Путиным и у них состоялся открытый разговор.

«Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — добавил Лукашенко.

В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что искра нужна для зажигания – для того, чтобы двигаться вперед. Президент Белоруссии заявил, что именно так и рассматривает отношения двух стран.


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Карасев
ТЕГИ:БелоруссияРоссияВиза
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