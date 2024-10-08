Россия и Армения будут вместе охранять границы с Ираном и Турцией

По её словам, соответствующие договорённости были достигнуты в ходе встречи армянского премьера с президентом РФ Владимиром Путиным.

«С 1 января 2025 года в охране госграницы Армения-Иран и Армения-Турция вместе с российскими пограничниками будут участвовать также пограничные войска Службы нацбезопасности республики», - заключила пресс-секретарь.

Ранее российские пограничники, после 32 лет, службы покинули международный аэропорт «Звартноц» в Ереване, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

