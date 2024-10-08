Россия и Армения будут вместе охранять границы с Ираном и Турцией
Российские и армянские пограничники будут вместе охранять границы с Ираном и Турцией. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян.
По её словам, соответствующие договорённости были достигнуты в ходе встречи армянского премьера с президентом РФ Владимиром Путиным.
«С 1 января 2025 года в охране госграницы Армения-Иран и Армения-Турция вместе с российскими пограничниками будут участвовать также пограничные войска Службы нацбезопасности республики», - заключила пресс-секретарь.
Ранее российские пограничники, после 32 лет, службы покинули международный аэропорт «Звартноц» в Ереване, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru