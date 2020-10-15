Россия готовится к визиту экспертов ОЗХО по «делу Навального»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о подготовке визита экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по «делу Навального».
В ходе брифинга она рассказала, что «техническому секретариату ОЗХО 1 октября было предложено рассмотреть возможность направления в Россию экспертов», для взаимодействия с российскими специалистами и «определения признаков состава возможного преступления на территории РФ».
Алексей Навальный 20 августа во время перелета из Томска в Москву почувствовал себя плохо, самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где политик был госпитализирован. Два дня спустя Навального перевезли в берлинскую клинику Charite, где заявили о признаках отравления веществом из группы «Новичок». Из-за инцидента Евросоюз ввёл санкции в отношении шести граждан и одной организации России.
Комментируя санкции Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в России должны провести тщательное расследование инцидента «в условиях полной прозрачности» и в сотрудничестве с ОЗХО.
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