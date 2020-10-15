Россия готовится к визиту экспертов ОЗХО по «делу Навального»

Алексей Навальный 20 августа во время перелета из Томска в Москву почувствовал себя плохо, самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где политик был госпитализирован. Два дня спустя Навального перевезли в берлинскую клинику Charite, где заявили о признаках отравления веществом из группы «Новичок». Из-за инцидента Евросоюз ввёл санкции в отношении шести граждан и одной организации России.



Комментируя санкции Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в России должны провести тщательное расследование инцидента «в условиях полной прозрачности» и в сотрудничестве с ОЗХО.

