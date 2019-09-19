Россия готова сохранить транзит своего газа через Украину

40 минут ушло у представителей России, Евросоюза и Украины на консультации по возможности продления контракта на транзит российского газа в Европу. В переговорах участвовали министр энергетики России Александр Новак, глава«Газпрома» Алексей Миллер, заместитель председателя Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев. Объемы прокачки топлива через территорию Украины не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы.

Действующее соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа через Украину, - подтвердил Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, на тот случай, если Киев не успеет ввести в действие новые требования ЕС, Москва готова продлить транзитное соглашение на короткий срок, до окончательного перехода Украины на европейские нормы. Когда это произойдет, Украина будет обязана проводить аукционы на резервирование своих транзитных мощностей. В этом случае контракт уже не потребуется - «Газпрому» достаточно будет выкупать мощности газотранспортной системы для краткосрочных и среднесрочных поставок, - поясняет «Лента.ру».

Россия уверена в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе через украинскую территорию. Александр Новак назвал состоявшийся в Брюсселе разговор очень конструктивным, украинская сторона представила нормативную базу, которая будет имплементирована с 1 января 2020 года. По словам министра, российская сторона обозначила необходимость урегулировать судебные споры с Киевом. В Москве также отмечали, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России и что Украине нужно представить план модернизации своей газотранспортной системы.

С этим последним пунктом могут возникнуть сложности. ГТС Украины давно устарела и требует капитального ремонта. Применяемые сейчас технологии позволяют добиться прокачки газа под более высоким давлением и с куда более высокой скоростью, что удешевляет транзит. Трубопроводы украинской ГТС требуют ремонта на миллиарды евро, транспортировка по ним проходит с большими потерями, - заявлял ранее тот же министр энергетики России в интервью «Газете.ру». А оборудованию компрессорных станций украинской ГТС и вовсе, по словам экспертов, место в музеях. Вопрос, кто возьмет на себя расходы на модернизацию украинской ГТС, остается открытым. У Киева, как нетрудно предположить, на это денег нет.

