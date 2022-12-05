Россия готова помочь Армении и Азербайджану в достижении мирного договора
Россия в начале года передала Армении и Азербайджану предложения по проекту мирного договора, Москва готова оказывать содействие сторонам. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, московский проект был передан сторонам как подтверждение стремления России помочь найти «общую базу». Лавров отметил, что проект в целом был позитивно встречен. Также министр указал, что важно определиться в главных, принципиальных вещах.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru