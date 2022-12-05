Россия готова помочь Армении и Азербайджану в достижении мирного договора

Россия в начале года передала Армении и Азербайджану предложения по проекту мирного договора, Москва готова оказывать содействие сторонам. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, московский проект был передан сторонам как подтверждение стремления России помочь найти «общую базу». Лавров отметил, что проект в целом был позитивно встречен. Также министр указал, что важно определиться в главных, принципиальных вещах.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАзербайджанАрмения
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