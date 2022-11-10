Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха

Армения предлагает создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«В ходе трехсторонней встречи в Сочи я представил предложение властей Нагорного Карабаха о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями», — сказал он на заседании правительства, трансляцию которого вел YouTube-канал 24TV.

Пашинян подчеркнул, что Армения вносит предложения по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны, предлагая вывести войска с границы, создав трехкилометровую демилитаризованную зону. По словам премьер-министра республики, Ереван предоставил Баку обновленную версию этого предложения 8 ноября.

Как пришет Telegram-канал «Радиоточка НСН», 1 ноября на саммите в Сочи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.