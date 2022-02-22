Россия эвакуирует сотрудников посольства на Украине

Власти России объявили об эвакуации сотрудников посольства на Украине в ближайшее время. Об этом сообщает МИД РФ.

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В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что забота о российских дипломатах является первоочередной задачей. Отмечается, что российские сотрудники посольств не раз с 2014 года подверглись нападкам на Украине, угрозам расправы.

В МИД заявили, что на Украине царит обстановка «полной вседозволенности и безнаказанности». В связи с этим для защиты жизни дипломатов РФ они будут эвакуированы в ближайшее время.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:МИД РФУкраина
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