Россия договорилась с Суданом о строительстве военно-морской базы

Россия и Судан согласовали условия строительства российской военно-морской базы в Красном море, заявил глава МИД африканской страны Али Юсеф Шариф в Москве на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает РБК.

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По словам суданского министра, это достаточно простой вопрос и стороны достигли по нему взаимопонимания.

Лавров, со своей стороны, отметил, что условия для дальнейшего развития отношений между Москвой и Хартумом появятся после стабилизации обстановки в африканской стране.

«Одним из приоритетных направлений станет помощь в разработке минерально-ресурсной базы африканского государства», - добавил глава МИД РФ.

Ранее стало известно, что Россия откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://www.youtube.com/watch?v=p7nedW3jn3E
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