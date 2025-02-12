Россия договорилась с Суданом о строительстве военно-морской базы
Россия и Судан согласовали условия строительства российской военно-морской базы в Красном море, заявил глава МИД африканской страны Али Юсеф Шариф в Москве на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает РБК.
По словам суданского министра, это достаточно простой вопрос и стороны достигли по нему взаимопонимания.
Лавров, со своей стороны, отметил, что условия для дальнейшего развития отношений между Москвой и Хартумом появятся после стабилизации обстановки в африканской стране.
«Одним из приоритетных направлений станет помощь в разработке минерально-ресурсной базы африканского государства», - добавил глава МИД РФ.
Ранее стало известно, что Россия откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru