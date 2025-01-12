Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Машину помощника командующего войсками ЮВО подожгли в Ростове-на-Дону
- СМИ сообщили о поворотном моменте в гражданской войне в Судане
- Новые выбросы мазута после крушения танкеров нашли в шести районах Крыма
- Три взрыва прогремели в жилых домах европейского города
- Скандал с противотанковыми минами в Польше привел к увольнению высокопоставленного генерала
- СМИ: Михаил Ефремов может отпроситься из колонии на похороны Евгении Добровольской
- Майк Уолц: Трамп и Путин созвонятся в «ближайшие дни или недели»
- Украинские войска дронами атаковали Белгородскую область
- Военный США насмерть сбил женщину в Германии
- Курского подростка отправили в СИЗО по делу о попытке теракта в школе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru