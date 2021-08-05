Зеленский: Украина не бросит людей в Донбассе

Украина не оставит людей, живущих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью на телеканале «Дом».

«Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, что мы их любим, что они с нами связаны неразрывной украинской ниточкой. Их, конечно, никто не оставит. Это временная история», — заявил глава государства, причем во время интервью он общался на русском языке.

Кроме того, Зеленский рассказал, что почувствовал нагнетание обстановки еще в апреле 2014 года, выступая в Донецке вместе со студией «Квартал 95».

