Зеленский: Украина не бросит людей в Донбассе

Украина не оставит людей, живущих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью на телеканале «Дом».

«Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, что мы их любим, что они с нами связаны неразрывной украинской ниточкой. Их, конечно, никто не оставит. Это временная история», — заявил глава государства, причем во время интервью он общался на русском языке.

Кроме того, Зеленский рассказал, что почувствовал нагнетание обстановки еще в апреле 2014 года, выступая в Донецке вместе со студией «Квартал 95».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ДонбассУкраинаВладимир Зеленский
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