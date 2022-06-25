Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставками удобрений на мировой рынок
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе переговоров в Санкт-Петербурге обсудили ситуацию с удобрениями и поставками их на мировой рынок. Кадры встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин в фрагменте программы «Москва. Кремль. Путин».
Российский президент напомнил, что Москва и Минск являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок.
Встреча лидеров России и Белоруссии проходит в Константиновском дворце. До этого Лукашенко прибыл в Тверскую область. 23 июня он вместе с Путиным посетил резиденцию главы государства в Завидово.
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