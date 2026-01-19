Россию снова не пригласили на годовщину освобождения Освенцима
Российских дипломатов, «как и в прошлые годы», не пригласили на официальное празднование 81-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.
По его словам, несмотря на это Россия хранит «и будет хранить память о жертвах концлагеря».
«И о подвиге советских солдат, освободивших его», - заключил дипломат.
Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте назвал позором отказ пригласить Москву на мероприятия в честь освобождения Освенцима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
