Россию снова не пригласили на годовщину освобождения Освенцима

Российских дипломатов, «как и в прошлые годы», не пригласили на официальное празднование 81-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

По его словам, несмотря на это Россия хранит «и будет хранить память о жертвах концлагеря».

«И о подвиге советских солдат, освободивших его», - заключил дипломат.

Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте назвал позором отказ пригласить Москву на мероприятия в честь освобождения Освенцима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:РоссияПольшаОсвенцим

