Делегация РФ отказалась ехать на сессию ПА ОБСЕ в Канаду

Отказ от поездки парламентарий объяснил отсутствием гарантий безопасности.

«Ни руководство ОБСЕ, ни Канада не предоставили нам никаких гарантий обеспечения нормального визового режима и безопасного пребывания российской делегации, без чего не может быть нормальной работы в ассамблее в Ванкувере», - сказал Толстой.

ОБСЕ может прекратить существование из-за того, что Россия и Белоруссия не желают одобрить председательство Эстонии на 2024 год, предупредил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Он не исключил, что распад произойдет до 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

