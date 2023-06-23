Делегация РФ отказалась ехать на сессию ПА ОБСЕ в Канаду

Российская делегация не поедет в Канаду на летнюю сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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Отказ от поездки парламентарий объяснил отсутствием гарантий безопасности.

«Ни руководство ОБСЕ, ни Канада не предоставили нам никаких гарантий обеспечения нормального визового режима и безопасного пребывания российской делегации, без чего не может быть нормальной работы в ассамблее в Ванкувере», - сказал Толстой.

ОБСЕ может прекратить существование из-за того, что Россия и Белоруссия не желают одобрить председательство Эстонии на 2024 год, предупредил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Он не исключил, что распад произойдет до 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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