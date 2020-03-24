Россию пригласили на онлайн-саммит G20
Россию пригласили к участию к экстренному саммиту «большой двадцатки» в связи с коронавирусом. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас идет подготовка к переговорам.
В свою очередь агентство Кyodo отмечает, что саммит состоится в формате видеоконференции, при этом точное время проведения мероприятия пока согласовывается.
При этом несколько дней назад саудовские СМИ сообщали о том, что Эр-Рияд станет инициатором виртуальной встречи «двадцатки» для обсуждения ситуации в мире из-за рапространения коронавируса.
В свою очередь «Свободная пресса» сообщает, что виртуальный саммит состоится 26 марта.
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