Россию пригласили на онлайн-саммит G20

В свою очередь агентство Кyodo отмечает, что саммит состоится в формате видеоконференции, при этом точное время проведения мероприятия пока согласовывается.

При этом несколько дней назад саудовские СМИ сообщали о том, что Эр-Рияд станет инициатором виртуальной встречи «двадцатки» для обсуждения ситуации в мире из-за рапространения коронавируса.

В свою очередь «Свободная пресса» сообщает, что виртуальный саммит состоится 26 марта.

