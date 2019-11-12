Россию обвинили во вмешательстве в выборы в Мадагаскаре

Россия обвиняется во вмешательстве в выборы президента Мадагаскара, которые прошли в стране в прошлом году. Об этом пишет The New York Times, передает Североамериканское бюро НСН.

«На сегодняшний день это была одна из самых явных попыток России вмешаться в выборы. Работая из своей штаб-квартиры в курортном отеле, русские издали собственную газету на местном языке и нанимали студентов писать статьи о президенте, чтобы помочь ему выиграть еще один срок. Обходя избирательные законы, они покупали эфирное время на телевизионных станциях и покрывали страну рекламными щитами», - говорится в материале американского издания.

Как пишет издание, Россия также оплачивала молодым людям участие в митингах и пыталась подкупить других претендентов, чтобы они выбыли из гонки.