Россию обвинили во вмешательстве в выборы в Мадагаскаре

12 ноября 201900:55

Россия обвиняется во вмешательстве в выборы президента Мадагаскара, которые прошли в стране в прошлом году. Об этом пишет The New York Times, передает Североамериканское бюро НСН.

«На сегодняшний день это была одна из самых явных попыток России вмешаться в выборы. Работая из своей штаб-квартиры в курортном отеле, русские издали собственную газету на местном языке и нанимали студентов писать статьи о президенте, чтобы помочь ему выиграть еще один срок. Обходя избирательные законы, они покупали эфирное время на телевизионных станциях и покрывали страну рекламными щитами», - говорится в материале американского издания.

Как пишет издание, Россия также оплачивала молодым людям участие в митингах и пыталась подкупить других претендентов, чтобы они выбыли из гонки.

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По данным The New York Times, вмешательство РФ в выборы на Мадагаскаре началось через несколько недель после того, как российский президент Владимир Путин встретился с президентом страны Эри Радзаунаримампианина в Москве в прошлом году. Отмечается, что на этой встрече присутствовал Евгений Пригожин, близкое доверенное лицо Путина, которому в США было предъявлено обвинение в том, что он организовывал манипулирование американскими выборами 2016 года.

Авторы статьи заявляют, что, если при вмешательстве в выборы США россияйское влияние было направлено на разрушение западной демократии и потрясению геополитических конкурентов Путина, то на Мадагаскаре целью было получение прибыли. «Перед выборами российская компания, которая, по словам местных чиновников и иностранных дипломатов, контролируется господином Пригожиным, приобрела крупную долю в государственной компании, которая занимается добычей хрома, минерала, ценного за его использование в нержавеющей стали. Это приобретение вызвало протесты рабочих, жалующихся на невыплату заработной платы, отмену льгот и вторжение иностранцев в сектор, который являлся источником национальной гордости Мадагаскара», - говорится в материале.

Как сообщала НСН ранее, президентские выборы на Мадагаскаре выиграл 44-летний предприниматель и государственный деятель Андри Радзуэлина.

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ФОТО: flickr.com
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