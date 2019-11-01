WP: Россия - не единственная угроза выборам США в 2020 году

1 ноября 201923:57

Не одна Россия будет вмешиваться в американские выборы в 2020 году. Такое мнение на страницах The Washington Post высказал обозреватель издания Крейг Тимберг, сообщает Североамериканское бюро НСН.

«Нет сомнений, что Россия, а вместе с ней Иран и Китай и, возможно, еще несколько других стран собираются вмешиваться в выборы президента США в 2020 году», - заявил он.

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Он отметил, что русские вникали в разговоры американцев на платформах разных социальных сетей, продвигая нужную им точку зрения. «Последовательно, это было сделано для того, что помочь Трампу, но также причинить вред нашей демократии, сталкивая американцев друг с другом и склоняя их к поляризации», - добавил он.

Также Тимберг обратился к американцам, призывая их скептически относиться к информации в соцсетях. «Люди, которые проводят такие кампании в России, я убежден, знают, кто мы такие, они следят за аккаунтами, у них есть доступ к такому количеству данных, что мы даже не можем себе представить», - сказал он.

Напомним, Россию обвиняют в «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году при помощи хакерской группы. Расследования этого вопроса в США продолжаются до сих пор.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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