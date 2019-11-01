WP: Россия - не единственная угроза выборам США в 2020 году

Он отметил, что русские вникали в разговоры американцев на платформах разных социальных сетей, продвигая нужную им точку зрения. «Последовательно, это было сделано для того, что помочь Трампу, но также причинить вред нашей демократии, сталкивая американцев друг с другом и склоняя их к поляризации», - добавил он.

Также Тимберг обратился к американцам, призывая их скептически относиться к информации в соцсетях. «Люди, которые проводят такие кампании в России, я убежден, знают, кто мы такие, они следят за аккаунтами, у них есть доступ к такому количеству данных, что мы даже не можем себе представить», - сказал он.

Напомним, Россию обвиняют в «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году при помощи хакерской группы. Расследования этого вопроса в США продолжаются до сих пор.

