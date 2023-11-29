Россию лишили места в Исполнительном совете ОЗХО
29 ноября 202317:23
Россия лишилась места в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает ТАСС.
Согласно действующему регламенту организации, для сохранения места России требовалось набрать минимум 66 голосов. Однако на 28-й Конференции государств - участников ОЗХО она получила только 65.
Отмечается, что от Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Украина, Польша и Литва.
Ранее представителя России впервые не избрали в Международный суд ООН в Гааге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru