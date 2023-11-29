Россию лишили места в Исполнительном совете ОЗХО

Россия лишилась места в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает ТАСС.

Российских киберспортсменов лишили приза в 200 тысяч долларов из-за гражданства

Согласно действующему регламенту организации, для сохранения места России требовалось набрать минимум 66 голосов. Однако на 28-й Конференции государств - участников ОЗХО она получила только 65.

Отмечается, что от Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Украина, Польша и Литва.

Ранее представителя России впервые не избрали в Международный суд ООН в Гааге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ОЗХОГолосованиеРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры