Россию и Китай обвинили в дезинформации по коронавирусу
В Евросоюзе считают, что Россия и Китай распространяли неправдоподобную информацию вокруг эпидемии COVID-19, на что необходим организованный общеевропейский ответ, сообщает РИА Новости со ссылкой на План действий в области демократии Европейской комиссии.
Как следует из документа, действия Москвы и Пекина необходимы для «обострения социальной поляризации и улучшении собственного имиджа». При этом конкретные примеры такой дезинформации не приводятся.
Как сообщалось, российская вакцина против коронавируса в случае экстренного одобрения и применения в Венгрии не может быть использована в других странах Евросоюза. С таким заявлением выступила Еврокомиссия.
Венгрия стала единственной страной ЕС, решившей приобрести российскую вакцину. Брюссель недоволен таким шагом.
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