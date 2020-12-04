Россию и Китай обвинили в дезинформации по коронавирусу

В Евросоюзе считают, что Россия и Китай распространяли неправдоподобную информацию вокруг эпидемии COVID-19, на что необходим организованный общеевропейский ответ, сообщает РИА Новости со ссылкой на План действий в области демократии Европейской комиссии.

Как следует из документа, действия Москвы и Пекина необходимы для «обострения социальной поляризации и улучшении собственного имиджа». При этом конкретные примеры такой дезинформации не приводятся.