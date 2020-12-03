В Подмосковье началась вакцинация от коронавируса
В Подмосковье началась вакцинация от коронавируса.
В первую очередь прививают медиков и учителей, уже привито около 2 тыс человек. Скоро начнётся массовая вакцинация жителей вакциной «Спутник V» в возрасте от 18 до 60 лет, это будет бесплатно по полису ОМС.
Пожилых планируют прививать после Нового года.
Вакцина вводится дважды с интервалом в три недели. После первой прививки в течение трех дней нельзя париться, пить алкоголь и совершать физнагрузки. У вакцины есть противопоказания, перед вакцинацией нужно посетить врача и провериться на наличие антител к вирусу, передает «Радио1».
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