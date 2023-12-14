Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО
Первый морской надводный дрон построили для Минобороны России, аппарат направят на испытания в зону специальной военной операции. Об этом сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.
«Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО», — заявил разработчик в беседе с РИА Новости.
Рабочее название морского дрона — ББКН (быстроходный безэкипажный катер-носитель) «Одуванчик». До конца года планируют построить десять таких катеров — первую опытную партию, впоследствии они также пройдут испытания, пишет Ura.ru.
Ранее Даниленко заявил, что серийный выпуск первых российских военных морских дронов запланировали в 2024 году, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru