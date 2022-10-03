Российского посла вызвали в МИД Польши из-за референдумов

«Отношения с Россией сегодня фактически заморожены, нет никаких дипломатических контактов, за исключением встреч, когда я или министр вызываем посла Андреева. Такая встреча состоится и сегодня», — цитирует замминистра РИА Новости.

Отмечается, что российский дипломат вызван в МИД в 11:00 (12:00 мск) «в связи с действиями России на минувшей неделе», пишет RT.

На прошлой неделе в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях завершился референдум о вхождении этих территорий в состав России. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы республик и областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Позже российский лидер внес на рассмотрение в Госдуму законопроекты о включении в состав России новых территорий, отмечает Ura.ru.

