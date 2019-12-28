Российского посла вызвали в МИД Польши из-за слов Путина

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши в связи с высказываниями президента России Владимира Путина о поддержке Польшей антисемитской политики Германии в 1930-е годы. Об этом информирует РИА Новости.

«Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента», — рассказал Андреев.

По словам российского дипломата, беседа была жесткой, но корректной. Обе стороны изложили свои позиции, отмечает Газета. ru.

«Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать. И на тему исторической политики в том числе», — цитирует заявление Андреева RT.

Напомним, Владимир Путин 24 декабря назвал сволочью и антисемитской свиньей представителя Польши в Германии Юзефа Липского за обещание, данное им в 1930-х годах, установить памятник Гитлеру, который предложил высылать евреев в Африку.

Идея о высылке евреев из стран Европы в Африку была озвучена Германией за несколько месяцев до начала Второй мировой войны. В донесении главе МИД Юзефу Беку по итогам встречи с Гитлером посол Польши в Германии Юзеф Липский писал, что «если Германия сделает это, нужно будет поставить Гитлеру памятник в Варшаве», отмечают Известия.

Путин в ходе большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что его задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти». Президент РФ подчеркнул недопустимость попыток уравнять нацистскую Германию и СССР, Гитлера и Сталина.

Ранее вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган заявил в эфире НСН, что в возросшем антисемитизме в Европе можно заметить признаки надвигающегося на неё кризиса.

