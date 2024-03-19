Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за голосования в Приднестровье
Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии в связи с прошедшим в Приднестровье голосованием на выборах президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, МИД республики не анонсировал вызов дипломата.
Президентские выборы в России состоялись 15-17 марта. Голосование проходило в том числе за границей, на зарубежных избирательных участках в нем поучаствовали более 383 тысяч россиян. По данным Центризбиркома, победу на выборах одержал действующий глава государства Владимир Путин, который набрал 87,28% голосов, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за голосования в Приднестровье
- Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО «Вампир»
- Актер Ярмольник признался, что сразу согласился на роль царя в «Летучем корабле»
- Удостоверения ветерана боевых действий начнут выдавать в виде пластиковой карты
- Тренер Шабаров заявил о смене гражданства футболистом «Краснодара» Арутюняном
- СМИ: Наталия Орейро тайно посетила Петербург и Москву
- «Без соплей и слез»: Леонтьев в свой юбилей объяснил отсутствие концертов
- Минтранс: Вводить режим открытого неба в Сочи преждевременно
- Певица Спиридонова расплакалась на концерте из-за фонограммы
- Видеосервисы за год увеличили выпуск собственных проектов вдвое
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru