Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за голосования в Приднестровье

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии в связи с прошедшим в Приднестровье голосованием на выборах президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, МИД республики не анонсировал вызов дипломата.

Президентские выборы в России состоялись 15-17 марта. Голосование проходило в том числе за границей, на зарубежных избирательных участках в нем поучаствовали более 383 тысяч россиян. По данным Центризбиркома, победу на выборах одержал действующий глава государства Владимир Путин, который набрал 87,28% голосов, пишет Ura.ru.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииПриднестровьеПосолМолдавия

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