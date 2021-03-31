Российского посла вызвали в МИД Италии после задержания подозреваемых в шпионаже

Посол России в Италии Сергей Разов вызван в министерство иностранных дел страны после задержания двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

СМИ: В Италии двух человек задержали по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Ранее стало известно, что правоохранители задержали в Риме сотрудника российского посольства и капитана ВМС Италии. В ходе тайной встречи итальянский офицер передал россиянину секретные документы, сообщает RT.

Отмечается, что российского посла вызвали по указанию главы итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Российское ПосольствоИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры