Российского посла вызвали в МИД Италии после задержания подозреваемых в шпионаже

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали еще в трех центрах госуслуг Участок Калужско-Рижской линии от «Беляево» до «Новых Черемушек» открылся для пассажиров Оборот театров и кинотеатров Москвы после смягчения COVID-ограничений вырос на 37% В апреле в столице заработают 40 мобильных пунктов вакцинации животных от бешенства В центре «Моя карьера» пройдут тренинги по развитию универсальных навыков