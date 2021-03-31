Российского посла вызвали в МИД Италии после задержания подозреваемых в шпионаже
Посол России в Италии Сергей Разов вызван в министерство иностранных дел страны после задержания двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно, что правоохранители задержали в Риме сотрудника российского посольства и капитана ВМС Италии. В ходе тайной встречи итальянский офицер передал россиянину секретные документы, сообщает RT.
Отмечается, что российского посла вызвали по указанию главы итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
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