СМИ: В Италии двух человек задержали по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Старший офицер ВМС Италии и военнослужащий, сотрудник посольства РФ задержаны в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом пишет La Repubblica.

Как отмечает издание, подозреваемых задержали вечером во вторник при передаче документов в обмен на деньги. Ранее сотрудники Группы специальных операций (ROS), Агентства внутренней информации и безопасности (AISI) и штаба обороны провели длительное расследование, выявляя возможных шпионов.

Как отмечает La Repubblica, последний подобный эпизод датируется 1989 годом, когда двух предполагаемых агентов КГБ и сотрудника болгарской разведки обвинили в краже документов, касающихся разработки оружия и систем связи НАТО.

