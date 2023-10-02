МИД Казахстана запретил въезд критикующим страну иностранцам
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что республика ведёт список иностранных граждан, которые её критикуют, сообщает РИА Новости.
По его словам, этот документ является рабочим и разглашению не подлежит, а попавшим в него лицам впоследствии закрывается въезд в страну.
«Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать», - указал Смадияров, добавив, что подобные списки ведут все государства.
Ранее Смадияров заявил, что Тигран Кеосаян в эфире шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ, позволил себе оскорбительное и необъективное заявление в отношении республики, и, вероятно, будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru