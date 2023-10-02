МИД Казахстана запретил въезд критикующим страну иностранцам

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что республика ведёт список иностранных граждан, которые её критикуют, сообщает РИА Новости.

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По его словам, этот документ является рабочим и разглашению не подлежит, а попавшим в него лицам впоследствии закрывается въезд в страну.

«Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать», - указал Смадияров, добавив, что подобные списки ведут все государства.

Ранее Смадияров заявил, что Тигран Кеосаян в эфире шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ, позволил себе оскорбительное и необъективное заявление в отношении республики, и, вероятно, будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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