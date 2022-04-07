Российского посла вновь вызвали в МИД Франции
7 апреля 202212:06
Посол России в Париже Алексей Мешков вызван в Министерство иностранных дел Франции. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
«Я принял решение сегодня утром вызвать в МИД российского посла», — цитирует министра ТАСС.
Причина вызова Мешкова не уточняется.
Во вторник российского посла уже вызывали в МИД Франции. Тогда дипломату передали список сотрудников посольства РФ, объявленных персонами нон грата.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru