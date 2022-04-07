Российского посла вновь вызвали в МИД Франции

Посол России в Париже Алексей Мешков вызван в Министерство иностранных дел Франции. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Франция объявила о высылке около 30 российских дипломатов

«Я принял решение сегодня утром вызвать в МИД российского посла», — цитирует министра ТАСС.

Причина вызова Мешкова не уточняется.

Во вторник российского посла уже вызывали в МИД Франции. Тогда дипломату передали список сотрудников посольства РФ, объявленных персонами нон грата.

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Фото: france.mid.ru
ТЕГИ:РоссияПосолФранция
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