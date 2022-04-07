Российского посла вновь вызвали в МИД Франции

Роскомнадзор запретил рекламировать Google Лукашенко призвал «сомневающихся союзников» Минска и Москвы сплотиться Венгрия не поддерживает антироссийские санкции в области нефти и газа Столтенберг: Ситуация на Украине несет глубокие последствия для европейской безопасности Доллар на открытии торгов опустился ниже 75 рублей Более 2600 человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России