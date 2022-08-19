Российского дипломата выслали из Румынии

Румынские власти объявили персоной нон грата представителя посольства России в Бухаресте, сообщает пресс-служба МИД Румынии.

Болгария объявила о высылке 70 дипломатов и технического персонала российского посольства

В сообщении говорится, что российский дипломат уже покинул страну.

«Решение о высылке было принято с учётом несовместимости деятельности этого представителя посольства РФ с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», - отмечается в заявлении румынского МИД.

Ранее глава британской Службы внешней разведки МI6 Ричард Мур заявил, что с начала российской спецоперации на Украине из европейских стран выслали «половину российских разведчиков», которые якобы работали под дипломатическим прикрытием, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Российское ПосольствоВысылкаДипломатРумынияРоссия
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