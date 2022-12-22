Российское посольство в США потребовало прозрачного расследования терактов на «Северных потоках»

Дипмиссия обратила внимание на расследование издания Washington Post, касающегося ЧП на газовых магистралях. Издание отметило, что все больше западных официальных лиц убеждаются в отсутствии свидетельств якобы причастности России к диверсии на «Северных потоках», пишет RT.

«После трех месяцев сбора данных, к разочарованию наших недоброжелателей, никаких доказательств пресловутой российской "причастности" не найдено. На этом фоне тотальное безмолвие администрации [США] весьма красноречиво», — говорится в комментарии в Telegram-канале посольства.

Дипломаты отметили, что выигравший от ЧП становится очевиден после вопросов о том, кому был выгоден «розыгрыш "российской карты"» для ослабления Европы, кто является конечным бенефициаром выведения трубопроводов из строя, кто был недоволен популярностью российского дешевого и доступного газа.

«Подчеркиваем, что наша страна не позволит "замести под ковер" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках". Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», — указали в дипмиссии.

В конце сентября на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли аварии, спровоцировавшие утечки газа. Москва назвала произошедшее терактом, напоминает Ura.ru. Позже в Швеции заявили, что причиной ЧП стала диверсия. Во время первого этапа исследования аварии специалисты обнаружили на дне моря в исключительной экономической зоне Швеции кратеры техногенного характера глубиной 3-5 метров.

