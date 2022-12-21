СМИ: Доказательств причастности России к диверсии на «Северных потоках» нет

При этом уточняется, что на Западе не сомневаются в умышленном характере аварии на газопроводах.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что теракт на двух нитках газопровода «Северный поток» нуждается в открытом расследовании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

