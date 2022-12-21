СМИ: Доказательств причастности России к диверсии на «Северных потоках» нет
Западные чиновники начали на неофициальном уровне признавать, что Россия не причастна к взрывам на «Северных потоках», сообщает газета Washington Post.
Издание приводит слова европейского чиновника, который отмечает, что никаких доказательств того, что за взрывами стоит Россия, нет. Сообщается, что такой же точки зрения придерживаются еще 23 чиновника.
При этом уточняется, что на Западе не сомневаются в умышленном характере аварии на газопроводах.
Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что теракт на двух нитках газопровода «Северный поток» нуждается в открытом расследовании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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