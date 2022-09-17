Российское посольство призвало США следить за собственными выборами

Посольство России в Вашингтоне после критики прошедшего в РФ Единого дня голосования призвало США заботиться о прозрачности собственных выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс обвинил Москву в якобы допущении нарушений принципов свободы волеизъявления во время прошедших региональных и муниципальных выборов.

Комментируя заявления Госдепа, российское посольство призвало США обратиться к данным, представленным Центризбиркомом, и «впредь воздерживаться от голословных утверждений».

«Рекомендуем больше заботиться об обеспечении прозрачности электоральных процессов в самих США, не вмешиваясь в наши внутренние дела», — добавили в дипмиссии.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВыборыГосударственный департамент СШАСШАРоссийское Посольство
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