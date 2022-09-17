Российское посольство призвало США следить за собственными выборами

Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта Зеленский заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину в обмен на пленных Минюст включил шоумена Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов Погода в Московском регионе на предстоящих выходных будет комфортной и солнечной