Российское посольство призвало США следить за собственными выборами
Посольство России в Вашингтоне после критики прошедшего в РФ Единого дня голосования призвало США заботиться о прозрачности собственных выборов. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс обвинил Москву в якобы допущении нарушений принципов свободы волеизъявления во время прошедших региональных и муниципальных выборов.
Комментируя заявления Госдепа, российское посольство призвало США обратиться к данным, представленным Центризбиркомом, и «впредь воздерживаться от голословных утверждений».
«Рекомендуем больше заботиться об обеспечении прозрачности электоральных процессов в самих США, не вмешиваясь в наши внутренние дела», — добавили в дипмиссии.
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