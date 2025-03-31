МИД Молдавии объявил персонами нон грата троих сотрудников российского посольства
Министерство иностранных дел Молдавии объявило персонами нон грата троих сотрудников посольства России. Соответствующую ноту ведомство передало российскому послу в республике Олегу Озерову, сообщило РИА Новости.
МИД Молдавии объяснило свое решение неопровержимыми фактами деятельности, не соответствующими дипломатическому статусу.
Отмечается, что российское дипломатическое ведомство уже анонсировало ответ Москвы на такой шаг.
В свою очередь Озеров заявил, что МИД Молдавии решил выслать из страны сопредседателя объединенной контрольной комиссии.
Ранее США объявили персоной нон грата посла ЮАР Эбрахима Расула. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru