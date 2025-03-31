МИД Молдавии объявил персонами нон грата троих сотрудников российского посольства

Министерство иностранных дел Молдавии объявило персонами нон грата троих сотрудников посольства России. Соответствующую ноту ведомство передало российскому послу в республике Олегу Озерову, сообщило РИА Новости.

США объявили посла ЮАР персоной нон грата

МИД Молдавии объяснило свое решение неопровержимыми фактами деятельности, не соответствующими дипломатическому статусу.

Отмечается, что российское дипломатическое ведомство уже анонсировало ответ Москвы на такой шаг.

В свою очередь Озеров заявил, что МИД Молдавии решил выслать из страны сопредседателя объединенной контрольной комиссии.

Ранее США объявили персоной нон грата посла ЮАР Эбрахима Расула. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
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