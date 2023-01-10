Российское посольство объяснило выход Москвы из антикоррупционной конвенции
Россия выходит из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за незаконных действий Совета Европы. Об этом говорится в опубликованном в Twitter заявлении Группы по делам Совета Европы при посольстве РФ во Франции.
Как отметили в дипведомстве, Россия не будет участвовать в работе органов СЕ, «если полномочия российских представителей будут ограничены», пишет Газета.ру. В группе подчеркнули, что Москва может денонсировать и другие соглашения.
Накануне российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, напоминает телеканал «360». По данным Группы государств против коррупции (ГРЕКО), участие РФ в организации было ограничено еще в марте, российская сторона была лишена права голоса и возможности участвовать в дискуссиях.
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