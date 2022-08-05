Российское посольство обвинило США в «охоте» на выезжающих за границу россиян

Так российское представительство в США отреагировало на критику Вашингтоном приговора российского суда в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Накануне спортсменку признали виновной в контрабанде наркотиков и дали ей 9 лет лишения свободы, напоминает Ura.ru.

Посольство обратило внимание на то, что сегодня в тюрьмах и следственных изоляторах в США находятся около 100 граждан РФ, большинство из них отбывают наказание за ненасильственные преступления, пишет Газета.ру.

«Вашингтоном развернута настоящая "охота" на россиян при их выезде за границу. С 2008 г. зафиксировано свыше 50 таких случаев. Граждане России, оказавшись в руках американской фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов», — указали в дипмиссии.

В посольстве отметили, что приговор Грайнер «полностью соответствует букве и духу российского законодательства» и призвали США «перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую».

