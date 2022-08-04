Байден назвал приговор баскетболистке Грайнер недопустимым
Президент США Джо Байден назвал «недопустимым» судебное решение по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Он призвал к ее немедленному освобождению, заявив, что администрация американского президента использует все возможные пути для того, что вернуть Грайнер, а также Пола Уилана на родину как можно быстрее. Об этом говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.
Химкинский городской суд в четверг назначил двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу американке Бриттни Грайнер наказание в виде 9 лет колонии общего режима. Спортсменка была признана виновной по статье о «хранении и контрабанде наркотических средств или их аналогов».
Также Грайнер должна будет выплатить штраф в размере 1 млн рублей.
Ее защита уже сообщила, что намерена обжаловать приговор.
По данным следствия, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, в багаже у нее нашли гашишное масло.
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