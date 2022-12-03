Российское посольство назвало бездоказательными обвинения РФ в «нарушении» религиозных прав

Посольство обратило внимание на заявление Госдепартамента США о причислении РФ к «странам, вызывающим особую озабоченность» в плане обеспечения свободы вероисповедания. В дипмиссии указали, что Россию обвиняют бездоказательно, используя «заезженные» тезисы.

«Вашингтону вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на собственные изъяны. Чего только стоит агрессивная кампания по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей. Поражает то, с каким рвением здесь выкорчевывают многовековые устои, подменяя их т.н. прогрессивными идеями, противоречащими самой природе человека», — говорится в комментарии посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, и защита прав верующих – безусловный приоритет страны.

