Российское посольство назвало бездоказательными обвинения РФ в «нарушении» религиозных прав
Обвинения в адрес России о причастности к «грубым нарушениям» религиозных прав граждан бездоказательны, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Комментарий дипмиссии опубликован в Telegram-канале ведомства.
Посольство обратило внимание на заявление Госдепартамента США о причислении РФ к «странам, вызывающим особую озабоченность» в плане обеспечения свободы вероисповедания. В дипмиссии указали, что Россию обвиняют бездоказательно, используя «заезженные» тезисы.
«Вашингтону вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на собственные изъяны. Чего только стоит агрессивная кампания по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей. Поражает то, с каким рвением здесь выкорчевывают многовековые устои, подменяя их т.н. прогрессивными идеями, противоречащими самой природе человека», — говорится в комментарии посольства.
В дипмиссии подчеркнули, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, и защита прав верующих – безусловный приоритет страны.
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