Российско-украинские переговоры состоятся в Стамбуле 29 марта

Переговоры России и Украины состоятся в Стамбуле 29 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

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Переговоры пройдут в президентском офисе «Долмабахче». Отмечается, что встреча будет закрытой от журналистов.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Переговоры сторон начались 28 февраля.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ТурцияСтамбул
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