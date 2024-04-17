Песков подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха
17 апреля 202412:56
Российские миротворцы начали выход из Нагорного Карабаха, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это действительно так», — указал представитель Кремля.
Ранее СМИ заявили о старте вывода миротворческого контингента России из Карабаха. По данным источников в Армении, он будет проходить поэтапно, сроки окончательного выхода миротворцев не называются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru